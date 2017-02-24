Котковец возглавила наблюдательный совет «Паритетбанка» 29 24.02.2017, 16:30

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Надежда Котковец (в центре)

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Управление делами Лукашенко отобрало «Паритетбанк» у Нацбанка.

Заместитель управляющего делами Лукашенко Надежда Котковец стала председателем наблюдательного совета Паритетбанка. Данная информация размещена на сайте кредитной организации.

Ее замом является Вадим Дражин, который работает начальником информационно-аналитического отдела управления аналитического сопровождения ГУ «Главное хозяйственное управление» УДП. Еще два топ-менеджера УДП вошли в набсовет «Паритетбанка».

В 2014 году Управление делами президента получило почти 55% акций «Паритетбанка». Остальной пакет остался во владении Нацбанка. Как стало известно tut.by, в конце 2016 года УДП стало владельцем 99,5% акций «Паритетбанка».

Недавно Андрею Бриштелеву доверили «Белинвестбанк», а «Паритетбанк» остался без председателя правления. «УДП получило банк под полный контроль и не видело смысла продолжать сотрудничество с выходцем из Нацбанка», — сказал источник.

«Они сменили предправления, сменили набсовет в этом месяце и, говорят, имеют большие планы по развитию банка», — добавил еще один собеседник. Ранее власти Беларуси рассматривали продажу «Паритетбанка» стратегическому инвестору.

«Паритетбанк» является правопреемником банка «Поиск», который был создан в январе 1991 года на базе Госбанка СССР по инициативе крупных предприятий Минска. До 1998 года входил в шестерку крупнейших банков Беларуси.

В 1999 году из-за неудовлетворительного состояния кредитного портфеля банк столкнулся с проблемами ликвидности, и вскоре контрольный пакет акций перешел Нацбанку. Спустя 5 лет банк переименовали в «Паритетбанк», а Нацбанк стал основным собственником.

Нормативный капитал «Паритетбанка» на начало 2017 года составлял 91,3 млн рублей.