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В Бобруйске продолжают собирать подписи против декрета «о тунеядцах»

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  • 24.02.2017, 16:56
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Фото с сайта praca-by.info

Активисты 23 февраля организовали сбор подписей за отмену скандального декрета, а 26 февраля в городе планируется Марш рассерженных белорусов.

Как рассказала praca-by.info лидер Бобруйской организации профсоюза РЭП Галина Смирнова, несмотря на отсутствие информации о продолжении сбора подписей, желающих выразить свое негативное отношение к печально известному декрету, оказалось немало:

По нашим оценкам, в будний день пришло около 100 человек. Мы не давали особой рекламы о том, что будем собирать подписи. Но люди всё равно подходили, подписывались, расспрашивали, какие дальнейшие действия, будет ли массовая акция.

Недавно появилась информация о том, что жители Бобруйска самоорганизовались и решили собраться в воскресенье, 26 февраля, около здания исполкома на площади Ленина.

Про акцию 26-го узнала, когда собирала подписи на улице. Выяснила, что эта акция организована самими гражданами, которые хотят выразить свое мнение по поводу декрета о «тунеядстве». Безусловно, я приду и буду советовать своим знакомым прийти. Хотя есть опасения, что акция организована слишком поспешно и не все про неё узнают. Тем не менее, мы будем использовать любую возможность, чтобы донести до властей свою позицию, – рассказала Галина Смирнова.

По информации, размещенной в социальных сетях, акция в Бобруйске состоится 26-го февраля на площади Ленина, начало в 12.00.

В объявлении сказано: «Я надеюсь, что мы, бобруйчане, объединимся и вместе покажем чиновникам, что с этим декретом они зарвались. Когда каждый сам по себе – им легче. Поскольку идея акции возникла "снизу", в народе (в это же время люди выходят в Витебске и Барановичах), нужно самоорганизовываться, а не ждать, что скажут профсоюз, партии (хотя это тоже важно). Достаточно прийти в хорошем настроении, слышать друг друга и не допускать провокаций».


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