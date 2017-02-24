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В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве белоруса

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  • 24.02.2017, 16:40
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Фото: РИА Новости/Вадим Брайдов

Инцидент произошел после субботнего концерта группы The Exploited.

В Петербурге задержан подозреваемый в уличном убийстве после концерта панк-группы The Exploited. СК склоняется к бытовой версии, а не идеологической, пишет «Фонтанка».

Напомним, поздно вечером 18 февраля на углу Бронницкой улицы и Клинского проспекта в Адмиралтейском районе неизвестный напал с ножом на 27-летнего мужчину, вышедшего из клуба «Космонавт» после выступления шотландского коллектива The Exploited. Потерпевший умер в машине скорой помощи, убийца скрылся, очевидцы рассказывали о конфликте панков и скинхедов.

По данным «Фонтанки», накануне, 22 февраля, в Петербурге был задержан подозреваемый в убийстве. Это 42-летний Михайлов, который, по версии следствия, совершил преступление из личной неприязни.

Михайлов задержан на двое суток, в течение которых следствие может обратиться в суд с ходатайством о мере пресечения.


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