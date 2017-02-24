закрыть
24 февраля 2017, пятница, 18:57
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Народны альбом»: Легендарный мюзикл в Минске и в онлайн-трансляции

  • 24.02.2017, 17:14
  • 5,655
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Потрясающий мюзикл «Народный альбом» возвращается в Минск.

Уже сегодня в Минске состоится событие, которое, по крайней мере, для нас, белорусов, точно заглушит блеск и ритмы знаменитого карнавала в Рио-де-Жанейро, который также стартует в эту пятницу.

Ровно в 20.00 в в клубе «Prime Hall» в Минске можно будет посмотреть легендарный белорусский мюзикл. На сцену выйдут рок-звезды Лявон Вольский, Вероника Круглова, Александр Помидоров, Дмитрий Войтюшкевич, Кася Камоцкая и другие участники «Народного альбома».

Те, кто не сможет попасть непосредственно на концерт, может посмотреть интернет-трансляцию на телеканале «Белсат».

Минский концерт состоится при поддержке Польского Института в Минске и Институт Адама Мицкевича.

Как ранее сообщал сайт charter97.org, «Народный альбом» был записан в 1997 году в бывшей студии легендарного радио «101,2», и стал одним из крупнейших культурных явлений независимой Беларуси: он объединил не только его создателей, но и тысячи слушателей по всей стране.

4 сентября 2016 года в Белостоке с аншлагом отметили 20-летие «Народного альбома». Музыкальный спектакль по композициям из «Народного альбома» прошел на сцене Подляшской оперы.

На спектакль приехали известные белорусские политики, общественные деятели, журналисты, белорусы, проживающие в Польше и многие другие.


Мнение

Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию