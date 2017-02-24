«Народны альбом»: Легендарный мюзикл в Минске и в онлайн-трансляции 24.02.2017, 17:14

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Потрясающий мюзикл «Народный альбом» возвращается в Минск.

Уже сегодня в Минске состоится событие, которое, по крайней мере, для нас, белорусов, точно заглушит блеск и ритмы знаменитого карнавала в Рио-де-Жанейро, который также стартует в эту пятницу.

Ровно в 20.00 в в клубе «Prime Hall» в Минске можно будет посмотреть легендарный белорусский мюзикл. На сцену выйдут рок-звезды Лявон Вольский, Вероника Круглова, Александр Помидоров, Дмитрий Войтюшкевич, Кася Камоцкая и другие участники «Народного альбома».

Те, кто не сможет попасть непосредственно на концерт, может посмотреть интернет-трансляцию на телеканале «Белсат».

Минский концерт состоится при поддержке Польского Института в Минске и Институт Адама Мицкевича.

Как ранее сообщал сайт charter97.org, «Народный альбом» был записан в 1997 году в бывшей студии легендарного радио «101,2», и стал одним из крупнейших культурных явлений независимой Беларуси: он объединил не только его создателей, но и тысячи слушателей по всей стране.

4 сентября 2016 года в Белостоке с аншлагом отметили 20-летие «Народного альбома». Музыкальный спектакль по композициям из «Народного альбома» прошел на сцене Подляшской оперы.

На спектакль приехали известные белорусские политики, общественные деятели, журналисты, белорусы, проживающие в Польше и многие другие.