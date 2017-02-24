The Wall Street Journal: Между бывшим председателем колхоза и бывшим агентом КГБ - личная неприязнь 13 24.02.2017, 17:22

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Американское издание написало об отношениях Путина и Лукашенко.

Накануне празднования в Беларуси дня ветеранов белорусский правитель Александр Лукашенко в заявлении своим вооруженным силам в среду сделал особый акцент на территориальной целостности страны. В этом факте как таковом нет ничего удивительного, но риторика Лукашенко становится все более оборонительной на фоне его расхождений с прежними покровителями в Москве, пишет редакция The Wall Street Journal (перевод – inopressa.ru).

Издание напоминает о конфликте Лукашенко с Путиным из-за введения белорусским правителем безвизового режима для 79 стран, включая США, а также из-за поставок энергоносителей из России.

Беларусь - сооснователь Евразийского экономического союза, и Россия не потерпит схода страны с ее геополитической и экономической орбиты, считают журналисты. «Личная неприязнь между бывшим председателем колхоза и бывшим агентом КГБ представляет собой еще один риск», - говорится в статье.

Западу не стоит принимать в свои объятия Лукашенко, который правит бывшей советской республикой с 1994 года. «Но США и Западная Европа могут дать понять, что они все видят и признают независимость и территориальную целостность Беларуси», - рассуждают авторы.

«Напряженность в Беларуси вновь показывает, что проблема с уступкой Путину «сферы влияния» состоит в том, что даже ближайшие к России страны не хотят входить в эту сферу», - заключает издание.