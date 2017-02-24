закрыть
24 февраля 2017, пятница, 18:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Николай Кузнецов: Домашняя серия «Динамо» - определяющий момент для Вудкрофта

2
  • 24.02.2017, 17:29

Российский специалист оценил шансы «зубров» в противостоянии с «Локомотивом».

Российский специалист, консультант ФХРБ по научно-методической работе Николай Кузнецов прокомментировал старт минского «Динамо» в 1/8 Кубка Гагарина. «Зубры» дважды уступили ярославского «Локомотиву»: 1:2 и 2:7, пишет «Трибуна».

«Означает ли это неизбежность динамовской неудачи дома и в серии в целом? Вовсе нет. Сейчас для Вудкрофта наступает определяющий момент: как он справится с ситуацией, как отреагирует на вызов Кудашова. Если начнет искать крайних, списывать неудачу на судей, нефарт или недочеты отдельных игроков в завершении – тогда да, шансов минимум. Настроение у всех сейчас и так не ахти, игроки подавлены – это понятно. Для них это проверка на прочность. А для тренеров, напротив, на пластичность. Главное, не устраивать разнос и спокойно думать, чем удивить соперников в следующих матчах. Очевидно же, что прежние ставки не сыграют», – считает Кузнецов.


Мнение

Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию