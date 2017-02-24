Николай Кузнецов: Домашняя серия «Динамо» - определяющий момент для Вудкрофта 2 24.02.2017, 17:29

Российский специалист оценил шансы «зубров» в противостоянии с «Локомотивом».

Российский специалист, консультант ФХРБ по научно-методической работе Николай Кузнецов прокомментировал старт минского «Динамо» в 1/8 Кубка Гагарина. «Зубры» дважды уступили ярославского «Локомотиву»: 1:2 и 2:7, пишет «Трибуна».

«Означает ли это неизбежность динамовской неудачи дома и в серии в целом? Вовсе нет. Сейчас для Вудкрофта наступает определяющий момент: как он справится с ситуацией, как отреагирует на вызов Кудашова. Если начнет искать крайних, списывать неудачу на судей, нефарт или недочеты отдельных игроков в завершении – тогда да, шансов минимум. Настроение у всех сейчас и так не ахти, игроки подавлены – это понятно. Для них это проверка на прочность. А для тренеров, напротив, на пластичность. Главное, не устраивать разнос и спокойно думать, чем удивить соперников в следующих матчах. Очевидно же, что прежние ставки не сыграют», – считает Кузнецов.