На госресурсе массово проголосовали против декрета Лукашенко 37 24.02.2017, 17:49

На Национальном правовом интернет-портале pravo.by у белорусов спросили, согласны ли они содержать «тунеядцев».

Вопрос сформулирован так: "Согласны ли вы нести бремя финансирования государственных расходов за неработающих лиц, проживающих в республике и пользующихся наравне с налогоплательщиками бесплатным здравоохранением, дотируемыми тарифами на проезд в общественном транспорте, субсидируемыми жилищно-коммунальными услугами и иными социальными благами?". Если переформулировать вопрос, то у белорусов спросили, согласны ли они с декретом №3. На данный момент в опросе поучаствовало чуть более 2 тысяч граждан. Большинство (1714 человек) из них согласны платить за тунеядцев деньги. То бишь, люди не поддерживают декрет №3.

178 человек (или 9% опрошенных) не согласны платить за других, то есть поддерживают декрет. 126 человек (6%) согласны платить только за родных и близких им людей.