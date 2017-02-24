Детеныш белого медведя из Мюнхенского зоопарка стал звездой Сети 24.02.2017, 18:11

Фото: Reuters

Медвежонок, который родился 14 недель назад, вышел на первую прогулку.

Белый медвежонок в Мюнхенском зоопарке впервые вышел на уличную прогулку, пишет unian.net. Малыш лакомился традиционным немецким брецелем, играл с мячиком и держался рядом с матерью. Прошлой осенью белый медвежонок родился в Берлинском зоопарке. Ветеринары впервые смогли приблизиться к новорожденному полярному медвежонку только через два месяца после его рождения.