закрыть
24 февраля 2017, пятница, 18:57
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Детеныш белого медведя из Мюнхенского зоопарка стал звездой Сети

  • 24.02.2017, 18:11
Фото: Reuters

Медвежонок, который родился 14 недель назад, вышел на первую прогулку.

Белый медвежонок в Мюнхенском зоопарке впервые вышел на уличную прогулку, пишет unian.net. Малыш лакомился традиционным немецким брецелем, играл с мячиком и держался рядом с матерью. Прошлой осенью белый медвежонок родился в Берлинском зоопарке. Ветеринары впервые смогли приблизиться к новорожденному полярному медвежонку только через два месяца после его рождения.

Фото: Reuters

Мнение

Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию