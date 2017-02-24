Социальный эксперимент: бобруйчанин просит денег на уплату налога на «тунеядство» 4 24.02.2017, 18:20

Фото: praca-by.info

В Бобруйске активисты провели эксперимент, чтобы узнать реакцию людей на просьбу «тунеядца» дать ему денег на уплату налога.

Роль доведенного до отчаяния «тунеядца» сыграл Юрий, профессиональный актер, который и сам попал в печальный список 440 тысяч белорусов, получивших «письмо счастья». С табличкой «Я «тунеядец». Грабить не умею. Помогите заплатить налог» он провел на улице один час.

Что из этого получилось, как выглядит человек, доведенный государством до отчаяния, и как реагируют на него окружающие – в видеосюжете, подготовленном активистами профсоюза РЭП.

– Морально достаточно сложно просить деньги у людей. За этот час я пережил огромный стресс. Казалось, что чувствую себя хуже, чем если бы украл. Хотя я никогда не воровал. Но прохожие реагировали позитивно, поддерживали. Только один сказал, чтобы я шел работать. Люди привыкли, что милостыню просят только бомжи или пьяницы. Табличку не все читают. Почему я решил участвовать в этом эксперименте? Я хочу, чтобы люди поняли, какой у нас президент, и какие он принимает законы, – рассказал Юрий.