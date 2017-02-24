«Модернизация» по-лукашенковски: В заводы вложили миллионы, а они простаивают 5 24.02.2017, 18:26

Государственные деньги как всегда расходуются неэффективно.

На некоторых предприятиях в Гродненской области, где прошла модернизация, оборудование простаивает без работы, а государственные деньги не всегда расходовались эффективно, пишет «Вечерний Гродно».

Об этом сообщили в Комитете госконтроля Гродненской области.

Проверки показали, что после модернизации производств на ОАО «Мостовдрев», ОАО «Красносельскстройматериалы», стеклозаводе «Неман», ОАО «Гронитекс» мощности полностью не загружены, государственные деньги расходуются неэффективно, а в некоторых случаях оборудование и вовсе простаивает.

Директор Слонимского винно-водочного завода купил немецкий пресс стоимостью более чем 100 тысяч долларов. Однако на новом дорогостоящем оборудовании почему-то перерабатывалось яблок меньше, чем это делалось на старом, менее производительном. В итоге руководителя освободили от должности и завели уголовное дело.

В СПК «Василевичи» Слонимского района для работ брали трактор по договору подряда, хотя в кооперативе было три собственных трактора-погрузчика, правда неисправные.

Частник завысил нормы выработки, что привело к необоснованному списанию горючего. В результате кооператив потерял более 16 тысяч долларов.

Более того, выяснилось, что за свои услуги частник получил около 35 тысяч долларов, хотя на ремонт нерабочих тракторов в колхозе за год потратили в семь раз меньше денег.