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Макс Корж снял клип в Серебрянке

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  • 24.02.2017, 19:02
  • 9,492
Макс Корж

Песня называется «Малый повзрослел».

24 февраля самый популярный белорусский рэпер опубликовал новое видео. Клип на песню «Малый повзрослел» он снял в Минске. Сюжет: парень, который живет в частном секторе Грушевки, угоняет белый папин «Форд», пишет kp.by.

- Малый повзрослел, - поясняет Макс Корж, стоя на фоне универсама «Серебрянка» на перекрестке Плеханова и Рокоссовского.

Главный герой едет на машине на вечеринку с напыщенными девочками его возраста, алкоголем в машине, поцелуями, дракой (и, спойлер, милицией).

- Всем малым спасибо! Мы сделали это! Посвящается неповторимой юности, родительским нервам и лунинецким дискачам! (список бесконечный), - написал у себя на странице ВКонтакте 28-летний артист.


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