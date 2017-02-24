закрыть
24 февраля 2017, пятница, 21:45
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Boeing в 2018 году откроет свой первый завод в Европе

1
  • 24.02.2017, 19:11
  • 14,970

Boeing планирует открыть завод в Шеффилде, на севере Англии.

Он станет первым европейским заводом для компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Новый завод, который обойдется Boeing в $25 млн, будет специализироваться на системах привода, которые отвечают за работу закрылок. В частности, на нем будут производиться комплектующие для ближнемагистрального Boeing 737 и широкофюзеляжных Boeing 777.

В компании создание завода объяснили необходимостью увеличения производства собственных систем привода. Это поможет повысить эффективность производства, усилить контроль качества и снизить стоимость логистической цепочки, говорится в заявлении компании, передает Bloomberg.

«Наше решение открыть в Великобритании производство дорогих компонентов это качественное изменение в сотрудничестве и пример дальнейших планов Boeing здесь развиваться», — заметил президент Boeing Europe Майкл Артур.

Всего у Boeing 2 тыс. сотрудников в Великобритании, однако они не заняты на производстве, отмечает Bloomberg.


Мнение

Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию