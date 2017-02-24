Пенсионная реформа лишила «афганцев» 3-5 лет страхового стажа 21 24.02.2017, 19:15

13,493

Олег Волчек

Фото с сайта news.tut.by

Нынешняя власть фактически отказалась от социальной поддержки не только ветеранов боевых действий, но и военнослужащих вообще.

Накануне Лукашенко поздравил военных и всех граждан с Днем защитников Отечества. Особое внимание он уделил ветеранам войны Второй мировой войны, но ни слова — об участниках войны в Афганистане.

В своем послании Лукашенко указал, что первостепенной задачей является – защита национальных интересов, пишет belprauda.org.

Понятное дело: государство хочет видеть в военных надежную защиту от внешнего врага. Но что готова власть дать защитникам Отечества? Без взаимности, как известно, любви не бывает.

Сопредседатель оргкомитета по созданию РОО ветеранов боевых действий в Афганистане «Защитники Отечества» Олег Волчек считает, что нынешняя власть фактически отказалась от социальной поддержки не только ветеранов боевых действий, но и военнослужащих вообще.

- Слов благодарности от правительства не услышали даже кадровые военные, не говоря уже о ветеранах боевых действиях в Афганистане. А ведь последние изменения в пенсионное законодательство затронули права каждого мужчины Беларуси, отслужившего в армии: год-два армейской службы больше не входят в страховой стаж.

Эти изменения особо ударили по нам, ветеранам войны, так как раньше день боевых действий засчитывался за три дня выслуги. Фактически каждый ветеран войны потерял 3-5 года в страхового стража. И власть еще осмеливается что-то требовать от военнослужащих?..

С каким настроением пойдут служить в армию молодые парни, зная, что год-два службы просто «выпадет» из жизни?

— Какая армия нужна Беларуси?

— Я уже не раз отмечал, что такая большая армия стране не нужна. Столько генералов, полковников, а спроси хоть у одного: когда последний раз стрелял со стрелкового оружия? Когда последний раз бегал марш-бросок с солдатами? Сидел ли в траншеях на учебных полигонах? Знает ли он все тяготы рядового бойца? – боюсь, утвердительного ответа мы не услышим.

Нет в стране офицерского корпуса, зато существует штатный корпус командиров. Хорошая армия нуждается в офицерах-лидерах, которых нет в Беларуси. Во всяком случае, грамотных офицеров на телеэкраны не выпускают.

Как можно зазывать молодежь в армию, если нет никакой информации об условиях службы, о социальных гарантиях военнослужащих, о перспективах?

Я до сих пор не понимаю смысл военной доктрины Беларуси: готовимся к отражению агрессии, но с какой стороны – с Запада, со стороны Украины или России? Кто сегодня враг Беларуси?

По Конституции Беларусь стремится к нейтралитету и неучастию в военных блоках и союзах, а на деле – Беларусь активный участник ОДКБ, военного союза с Россией.

— Об армейских реформах говорят давно, но, похоже, воз и ныне там. Как привлечь молодежь в армию, как сделать службу в Вооруженных силах престижной?

— Невозможно за полтора года научить солдата военному искусству. Спросите у тех, кто недавно вернулся со службы: сколько раз они стреляли из боевого оружия? Сколько у них в неделю было физической, боевой подготовки? Недавние солдаты в большинстве своем жалуются, что просто загубили год-два своей жизни.

В Беларуси можно смело сократить армию в три раза. Сделать ее контрактной. Заинтересовать молодежь определенными бонусами, как в США, Европе и других странах.

Сегодня на вооружении стоит сложная военная техника, обращению с которой надо обучаться не год или два года, а гораздо дольше. Бюджет страны почувствует огромное облегчение от сокращения ненужной армии генералов и других военачальников, выходящих к 50 годам на пенсию.

Главный вопрос, с которого надо начинать изменения в армии – гарантии военным за их работу. Ведь сколько трагических случаев произошло в армии, а кто-нибудь помнит, чтобы государство выплатило достойную компенсацию за смерть солдата? Не было такого.

Сегодня министерство обороны должно вернуться к вопросу восьмилетней давности, когда нам, ветеранам войны в Афганистане, обещали вернуть все наши гарантии и льготы через новый закон, которые были сняты указом президента и утверждены Палатой представителей, в нарушение Соглашения СНГ 1994 года. А ведь мы еще живы, мы – живой пример для парней: какой смысл идти в армию, если нет уважения к людям, прошедшим войну?

Без реальных реформ молодежь будет избегать призыва, уклоняться, выезжать за границу, а военкомы будут по-прежнему силком вылавливать призывников и принудительно отправлять в армию. Так проще для военного руководства, но слишком дорого для бюджета страны.