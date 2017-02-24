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Украинка обыграла россиянку в полуфинале ЧМ по шахматам

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  • 24.02.2017, 20:48
Анна Музычук

В серии до двух побед украинка Анна Музычук выиграла 2-0.

Российская шахматистка Александра Костенюк потерпела неудачу в борьбе за выход в финал женского чемпионата мира, который проходит в Тегеране, передает «Интерфакс».

В 1/2 финала соревнования россиянка проиграла представительнице Украины Анне Музычук. В серии до двух побед украинка выиграла 2-0.

Вторая партия состоялась в пятницу, украинка победила россиянку, играв белыми фигурами. В прошедшей накануне первой партии белыми фигурами играла российская шахматистка, но и тогда она уступила сопернице.

В финале Музычук сыграет с победительницей пары китаянка Тань Чжунъи (Китай) - Харика Дронавалли (Индия).

Сестра Анны Музычук, Мария – 15-я чемпионка мира по шахматам. Она выиграла чемпионат мира в 2015 году, а через год защитила титул.


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