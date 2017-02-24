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В выходные на нескольких станциях минского метро может быть непривычный запах

  • 24.02.2017, 21:34

Это связано с работами, которые будут проводить в метро ночью 25 и 26 февраля.

В субботу и воскресенье на станциях метро «Уручье» и «Петровщина» может быть специфический запах, который недавно минчане уже чувствовали на Московской линии. Об этом пишут в официальном аккаунте подземки в Twitter.

Сообщается, что ночью 25 и 26 февраля на станциях «Уручье» и «Петровщина» будут красить путевой бетон, в связи с чем в метро может появиться специфический запах.

Бетон покроют гидрофобным битумным лаком для защиты от разрушения и эрозии.

«На указанных и соседних станциях усилен режим работы вентиляции, вместе с тем возможен специфический запах гидроизоляционного лака», — поясняют в сообщении.


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