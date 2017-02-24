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Юрий Жигамонт станет ведущим католического «Радио Мария»

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  • 24.02.2017, 21:48
Юрий Жигамонт
Фото: belapan.com

Новая передача на «Радио Мария» будет называться «Паломничаем вместе».

Юрий Жигамонт – знаменитый автор и ведущий передачи «Путешествие дилетанта» сообщил, что согласился вести авторскую передачу для белорусской редакции католического «Радио Мария».

Новая передача на «Радио Мария» будет называться «Паломничаем вместе», сообщает catholic.by.

В 2012 году Юрий Жигамонт был награжден нагрудным знаком Минкульта «За вклад в развитие культуры Беларуси». Его передача «Путешествие дилетанта» выходила на белорусском телевидении в течение 15 лет, с 2015 года продолжает выходить в интернете.


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