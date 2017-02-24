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ЕСПЧ потребовал от России объяснений из-за удержания Дадина

  • 24.02.2017, 21:43

Европейский суд по правам человека направил в правительство РФ запрос с требованием пояснить причину удержания в колонии активиста.

Об этом сообщила ТАСС его адвокат Ксения Костромина.

«Только что мы получили ответ из ЕСПЧ о том, что наша жалоба принята, и что суд обязал Россию дать ответ по настоящей жалобе не позднее будущего понедельника, то есть 27 февраля», – рассказала она.

Ранее об обращении в ЕСПЧ из-за удержания Дадина написала его жена Анастасия Зотова.

По ее словам, ожидалось, что активиста освободят 23 февраля, но в колонию пока не пришли документы из Верховного суда.

В Управлении спецсвязи по Алтайскому краю «Дождю» сказали, что не получали копию постановления ВС. Собеседник телеканала не смог сказать, когда управление получит документ: «Смотря как пошлют – самолетом или поездом. Поездом – это через Новосибирск». В Верховном суде телеканалу подтвердили, что отправили постановление в Барнаул 22 февраля.

Приговор Дадину пересмотрели по требованию Конституционного суда, признавшего противоречащей Конституции уголовную ответственность только за сам факт неоднократных нарушений на митингах.

Дадин стал первым осужденным в России по соответствующей статье УК РФ, которая вступила в силу в 2014 году.


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