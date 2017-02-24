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Brutto выступит на «Минск-Арене»

  • 24.02.2017, 22:11

В предматчевом шоу перед стартом матча плей-офф «Динамо-Минск» - «Локомотив» примет участие группа Сергея Михалка.

Перед началом третьего матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Динамо» Минск — «Локомотив» на «Минск-Арене» выступит известный музыкальный коллектив Brutto. Об этом сообщает hcdinamo.by.

Третий поединок серии пройдет 25 февраля. Начало — в 17.00.

Напомним, после двух матчей в Ярославле «зубры» уступают в серии до четырех побед — 0:2.


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