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Трамп заявил о самом масштабном военном наращивании в истории США

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  • 24.02.2017, 22:22
ДОНАЛЬД ТРАМП

Трамп заявил, что в его планах - укрепление вооруженных сил США, чтобы сделать их самой мощной боевой силой в мире.

Президент США Дональд Трамп сказал, что увеличит бюджет для одного из «самых значительных военных наращиваний в американской истории».

Об этом он сказал сегодня, выступая на Конференции консервативных политических действий, сообщает Reuters.

Трамп заявил, что в его планах - укрепление вооруженных сил США, чтобы сделать их самой мощной боевой силой в мире.

Он сказал, что он будет стремиться существенно модернизировать вооруженные силы в их наступательных и оборонительных возможностях, что сделает оборону страны «сильнее, чем когда-либо прежде».

«И, надеюсь, нам не придется использовать их (вооруженные силы, - Прим.), но никто не будет связываться с нами. Никто. Это будет одно из самых больших военных наращиваниям в американской истории», - сказал Трамп.

Сегодня первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия решила привести количество своих ядерных сил в соответствие с числом, предусмотренным в договоре с США СНВ-3.


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