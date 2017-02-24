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Форвард ЦСКА Витиньо: Гончаренко - отличный тренер

  • 24.02.2017, 22:39
Виктор Гончаренко

Форвард ЦСКА рассказал о первых впечатлениях от работы с новым главным тренером команды белорусом Виктором Гончаренко.

- Как к тебе отнеслись в команде, как удалось быстро адаптироваться к тренировкам?

- Я приехал в уже знакомую команду, большинство ребят я знаю. Костяк остался неизменным, и это мне на пользу. Меня хорошо встретили. Тот факт, что все следили за моими выступлениями в Бразилии, знали, как я там играю, радовались моим успехам, придает мне дополнительных сил. Я очень благодарен за эту поддержку. Сейчас с учетом того, что ребята на меня очень надеются, я готов к новым достижениям. Готов каждый день серьезно работать, чтобы мои труды пошли на пользу команде.

- Этой зимой сменился главный тренер. Удалось ли уже лучше узнать Виктора Михайловича Гончаренко как тренера и человека?

- Виктор Михайлович — отличный тренер со своим видением игры, методологией и принципами. Он проявляет ко мне огромную терпимость, постоянно мотивирует, подбадривает. В конце концов, я иностранец, пытаюсь адаптироваться в новой структуре и культуре. Это не так просто сделать. Наш тренер проявляет ко мне большое терпение, учит меня, постоянно пытается развивать, находить, где мне можно прибавить. Я за это благодарен и в качестве ответной реакции хочу развиваться, пытаться своей работой принести пользу всей команде.

- Новый тренер наигрывает новую тактику, 3-5-2. Доводилось ли до этого выступать при такой формации? И насколько хорошо тебе ясны функции на поле?

- Я никогда не играл по схеме 3-5-2, для меня это новинка. Но, как показывают товарищеские матчи, команда очень хорошо принимает эту тактику. Мне мои функции ясны. Тренер берет меня за руку, водит по полю и показывает, где я должен находиться. В первую очередь, разъясняет расположение, перемещение футболистов по линиям, мои личные функции уточняет: как я должен располагаться в каждом из эпизодов, — приводит слова Витиньо официальный сайт ЦСКА.


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