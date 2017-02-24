В Украине сделали видео о белорусском языке 24.02.2017, 23:40

В интернете появился ролик, который рассказывает украинцам факты о нашем языке.

Видео появилось в официальном «Твиттере» издания Hromadske.UA.

Белорусский язык имеет сразу три алфавита — это кириллица, латиница и арабская вязь. Первая использовалась ещё с 14-го века, латиница пришла позднее, когда территория современной Беларуси входила в состав Великого Княжества Литовского. Что же касается арабской письменности, то она возникла в 16-м веке, благодаря литовским татарам, которые переняли местное наречие, но сохранили привычные им арабские буквы.

Одной из отличительных особенностей белорусского является буква Ўў (у краткое или «нескладовае»). Более того — эта буква стала своеобразным символом языка, в 2003 году ей даже установили памятник в Полоцке. Также ее охотно используют в качестве логотипа различные медиапроекты, связанные с белорусским языком, отмечает издание.