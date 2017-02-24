закрыть
25 февраля 2017, суббота, 0:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Украине сделали видео о белорусском языке

  • 24.02.2017, 23:40

В интернете появился ролик, который рассказывает украинцам факты о нашем языке.

Видео появилось в официальном «Твиттере» издания Hromadske.UA.

Белорусский язык имеет сразу три алфавита — это кириллица, латиница и арабская вязь. Первая использовалась ещё с 14-го века, латиница пришла позднее, когда территория современной Беларуси входила в состав Великого Княжества Литовского. Что же касается арабской письменности, то она возникла в 16-м веке, благодаря литовским татарам, которые переняли местное наречие, но сохранили привычные им арабские буквы.

Одной из отличительных особенностей белорусского является буква Ўў (у краткое или «нескладовае»). Более того — эта буква стала своеобразным символом языка, в 2003 году ей даже установили памятник в Полоцке. Также ее охотно используют в качестве логотипа различные медиапроекты, связанные с белорусским языком, отмечает издание.


Мнение

Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию