Отменено регулирование тарифов в интернет-кафе 2 25.02.2017, 8:20

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Фото: Global Look Press

В Беларуси отменено регулирование тарифов на услуги по предоставлению доступа к интернету в пунктах коллективного пользования.

Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 13 февраля 2017 года №12, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

"Постановление предусматривает отмену установления тарифов на услуги по предоставлению доступа к интернету в пунктах коллективного пользования. Документ не повлечет изменения стоимости услуг электросвязи и почтовой связи общего пользования для населения", - пояснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

В соответствии с законодательством, МАРТ осуществляет государственное ценовое регулирование на услуги электросвязи и почтовой связи общего пользования по перечню, определенному постановлением Совета Министров от 17 января 2014 года №35 "Об утверждении перечней социально значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государственными органами, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь".

Постановление МАРТ №12 принято в целях приведения нормативной правовой базы министерства в соответствие с постановлением Совета Министров от 27 января 2017 года №81, которым предусмотрено внесение изменений в постановление №35 и исключение услуги "предоставление доступа к сети интернет в пунктах коллективного пользования" из перечня услуг, на которые осуществляется государственное ценовое регулирование.