Школьник из Слуцка изобрел AirPhone 7 25.02.2017, 8:35

4,032

Владислав Гадалов

Школьник из Слуцка Владислав Гадалов прославился еще два года назад.

Тогда на научно–инженерном конкурсе Belarus Science and Engineering Fair (BELSEF) он победил с разработкой системы безопасности. Свой проект тогда еще девятиклассник представил на международном этапе Intel International Science and Engineering Fair в Питсбурге, где и получил специальный приз крупнейшего в мире регистратора доменных имен Go Daddy. Этой весной Владислав во второй раз попытается покорить престижнейший конкурс с проектом уникального смартфона нового поколения AirPhone, работающего с помощью облачных технологий, пишет sb.by.

Лет пять назад Владислав всерьез погрузился в изучение сетей и серверов. И заметил, что у привычных нам телефонов возможности очень ограниченны. Тогда и возникла идея, которая казалась едва ли не утопической, — создать собственное устройство, которое будет превосходить уже имеющиеся. Правда, поначалу школьник, оценив свои шансы, решил, что обязательно воплотит эту задумку в жизнь, но чуть позже — когда вырастет, окончит университет и станет специалистом в технологиях. Шло время, и в выпускном классе появился очередной шанс проявить себя на конкурсе, тут парень и задумался: может, время уже пришло? Почему бы не рискнуть прямо сейчас? И не откладывая дело в долгий ящик, во время летних каникул начал набрасывать планы AirPhone (от английских air — воздух и phone — телефон). Сегодня Владислав с гордостью представляет первый прототип устройства, которому еще предстоит завоевать голоса жюри и, не исключено, сердца потребителей:

— Особенность AirPhone в том, что он сам не выполняет абсолютно никаких вычислительных операций, работая за счет удаленных вычислительных мощностей, что позволило уменьшить габариты платы устройства. Плюс к этому снизилось и энергопотребление, а значит, стало возможным уменьшить аккумулятор. Изначально толщина устройства планировалась всего 4,9 мм, но в итоге я принял решение сделать его 7 мм, как обычный iPhone. При этом аккумулятор в AirPhone — 3.500 мА/ч и может держать зарядку до семи дней.

Устройство, которое одиннадцатиклассник представил на BELSEF–2017, — не окончательный вариант, в том числе, не исключает Владислав, изменятся корпус, дизайн, улучшится качество работы программного обеспечения. И к тому моменту, когда разработку покажут в Штатах, это уже будет совсем другой проект, более продуманный. К слову, очень может быть, что AirPhone в будущем найдет свое место под солнцем на рынке мобильных устройств, ведь предполагаемая стоимость новинки — не более 50 долларов, а технически она дает фору самым дорогим смартфонам, уверяет Владислав:

— У AirPhone возможностей намного больше, чем у обычного телефона. Но они открываются только при наличии интернет–соединения. При этом все стандартные функции смартфона здесь присутствуют без доступа в интернет. Кроме того, это одно из самых безопасных устройств: все данные шифруются на уровне образа диска и хранятся на программно изолированном пространстве удаленного сервера. Для дешифровки нужно пройти двухэтапную авторизацию, состоящую из проверки отпечатка пальца и ввода кода, отправленного через звонок роботом.

Свои шансы на конкурсе в Лос–Анджелесе Владислав Гадалов оценивает неплохо. Говорит, в прошлый раз сложно было писать презентацию на английском, много времени ушло. А сейчас он поездил, набрался опыта, подтянул язык. Пожелаем школьнику удачи.

Тем временем

Беларусь участвует в Intel International Science and Engineering Fair с 2013 года. И каждый раз наши ребята возвращались домой с наградами.

2013 год. Победу праздновал десятиклассник из Солигорска Тимофей Малаховский. Увлеченный химией парень покорил жюри проектом «Получение псевдосплавов алюминия и стекла и исследование зависимости их сопротивления от температур». Работа получила сразу два специальных приза. Первый — от крупнейшего корпоративного фонда в США Alcoa Foundation, известного как ведущий мировой производитель первичного алюминия и алюминиевых изделий и уделяющего особое внимание охране окружающей среды. Второй — от Американской ассоциации права интеллектуальной собственности. В свою очередь, минские гимназисты Максим Безруков и Александр Стадольник стали обладателями третьей премии Американского математического общества за проект «Игры перколяций на графах Кэли групп».

2014 год. Елизавета Солохина из Жодино получила специальный приз от крупнейшей финансово–промышленной группы США United Technologies Corporation, которая специализируется на высокотехнологичных продуктах и решениях для аэрокосмической и коммерческой строительной промышленности. Строгое жюри заинтересовало предложение гимназистки использовать топинамбур как источник альтернативной энергии.

2015 год. Самый урожайный год для белорусской команды. Кроме Владислава Гадалова, победу праздновали еще четверо наших изобретателей. Работа Виктора Белевцова, Никиты Сыроватникова и Олега Коробко «Новый тип крыла» была отмечена дипломом научного жюри конкурса, а также двумя специальными призами: от фонда Alcoa Foundation и Общества испытателей пилотов, международной организации летных испытаний летчиков и космонавтов. Диплом научного жюри получил и лицеист БГУ Иван Саечников за проект «Реализация метода автономного позиционирования наноспутника класса CanSat для построения вертикальных профилей газового состава атмосферы и карт вегетационных индексов».

2016 год. Конкурс стал счастливым для Алексея Борисевича из Минского государственного областного лицея. Одиннадцатиклассник спроектировал пропеллеролет и получил специальный приз от фонда Alcoa Foundation.