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Папа Римский назвал возможную причину начала мировой войны

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  • 25.02.2017, 8:43
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Папа Римский Франциск выразил опасение, что нехватка пресной воды может привести к новому мировому конфликту.

Об этом он заявил в ходе конференции, посвященной правовым аспектам доступа к водным ресурсам, передает РИА Новости.

"Право на воду является определяющим для выживания человека и будущего человечества. И я спрашиваю себя, не движемся ли мы в сторону большой мировой войны из-за воды", – сказал понтифик.

По данным ООН, в настоящее время дефицит водных ресурсов затрагивает более 40% людей в мире, доступа к чистой воде лишены 783 миллиона жителей планеты. К середине ХXI века численность живущих при постоянной нехватке воды превысит 4 миллиарда человек.

"Цифры, опубликованные ООН, не могут оставить нас равнодушными. Каждый день тысяча детей погибает от болезней, связанных с водой. Зараженная вода потребляется миллионами людей каждый день. Нужно остановиться и повернуть ситуацию вспять. К счастью, это не является невозможным, однако это срочное дело", – подчеркнул Папа Римский.

Понтифик призвал политиков, ученых, верующих и крупных предпринимателей объединить свои усилия, чтобы довести до народа мысль о необходимости охраны источников и обеспечить доступ к чистой воде как можно большему числу людей.


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