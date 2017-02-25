В Домодедово на минском рейсе уделяют особое внимание гражданам Украины 8 25.02.2017, 8:49

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В России ввели дополнительные меры по проверке пассажиров из Украины, которые прилетают в РФ из Беларуси.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

"В Домодедово на минском рейсе теперь не только сумки через рентген по прилету катают, но и особенно уделяют внимание гражданам Украины, силами трех сотрудников полиции, заранее оповещающих о необходимости предъявить паспорта. И это при том, что в аэропорту Минска на стыковке все проходят полноценный пограничный контроль. Что-то прогнило в союзном государстве", – подчеркнул он.

2 февраля РФ решила восстановить пограничный контроль на российской-белорусской границе.