В Витебске вандалы разгромили обновленный подземный переход 17 25.02.2017, 9:11

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Фото: gorod212.by

Поврежденной оказалась керамогранитная плитка на стенах, которая была установлена летом прошлого года.

Утром 22 февраля витебчане обнаружили, что подземный переход, расположенный на пересечении улиц Терешковой, Петруся Бровки и Московского проспекта, разгромили вандалы, сообщила Gorod212.by официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Стоит отметить, что реконструкция подземного перехода до сих пор не завершена. Поврежденной оказалась керамогранитная плитка на стенах, которая была установлена летом прошлого года.

Следователи зафиксировали в общественном месте 40 поврежденных плиток размером 600х600 мм. Общая сумма ущерба составила более 3 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 341 Уголовного кодекса Республики Беларусь.