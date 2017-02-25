Жыве Беларусь! 2 25.02.2017, 9:32

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Легендарный мюзикл «Народный альбом» прошел с аншлагом в Минске.

В Prime Hall при невероятном воодушевлении прошел концерт возрожденного через 20 лет совместного проекта белорусских рок-музыкантов, пишет kp.by.

Вот вам и ответ тем скептикам, что говорят – мол, белорусские музыканты не могут собрать полный зал. В Prime Hall растянулись огромные очереди на входе, а в последний день перед концертом многие спрашивали билетик – но все уже были раскуплены более предусмотрительными белорусами.

Для обновленного проекта сшили специально костюмы, стилизованные под 30-е годы прошлого века

Фото: kp.by

- Это последняя пятница зимы, - символично заметил со сцены Александр Помидоров.

Предчувствие весны – и по календарю, и метафорической – царило в зале с первой же песни. Развеселый хулиганский альбом оказался очень актуальным и сейчас, спустя 20 лет. Некоторые песни, как «Край ты мой, край» и вовсе выглядят сейчас пророческими.

Лявон Вольский написал всю музыку к проекту и частично стихи. А его соавтором стал Михал Анемподистов

Фото: kp.by

«Народный альбом» - абсолютно белорусская тема. Это музыкальное посвящение Беларуси 30-х годов прошлого века, которое рассказывает о жизни маленького приграничного города, переходившего то в одни, то в другие руки, наводненного шпионами и контрабандистами. Участниками совместного проекта стали лучшие по тем временам рок-музыканты. Альбом был записан еще в 1997 году, и уже тогда стал событием. Он был отмечен призом на популярной в то время ежегодной музыкальной премии «Рок-коронация».

Все билеты на концерт были раскуплены заранее.

Фото: kp.by

Некоторые песни из «Народного альбома», как, например «Простыя словы» получили свою самостоятельную жизнь, появляясь даже в рекламе. И вот, осенью прошлого года телеканал «Белсат» решил возродить проект, ставший историей. Значительно обновился состав: пригласили знаменитый белорусский джаз-бенд Apple Tea, струнный квартет Aquarelle, духовую секцию под руководством Пафнутия Кузякина (экс-«Ляпис Трубецкой»). Всего задействовано 20 музыкантов. Но основные партии поэт все те же артисты: Кася Камоцкая, Вероника Круглова, Александр Помидоров, Змитер Войтюшкевич и, конечно, Лявон Вольский.

Видеоряд проекта был продуман до мелочей

Фото: kp.by

Польский режиссер Конрад Смуга создал на основе музыкального материала спектакль, который показали в сентябре на сцене Подляшской оперы в Белостоке. К сожалению, в Минск декорации привозить было дорого – пришлось бы нанимать две фуры, растамаживать их и т.д. Но все же Prime Hall – не театральная площадка, и декорации прекрасно заменял видеоряд.

27 композиций альбома связали не столько сценографией, сколько атмосферой, костюмами и видеорядом. Они перетекали из одной в другую и выглядели абсолютно цельным музыкальным произведением.

Временами на сцене царило творческое хулиганство - например, артисты исполнили рэп, как если бы он звучал в 30-е годы прошлого века

Фото: kp.by

Дважды артистов вызывали на бис, и им приходилось исполнять заново песни, которые уже прозвучали. Музыканты улыбались друг другу и, казалось, они готовы исполнить 2,5 часовую программу заново – настолько всем понравилась атмосфера вечера. Сразу после концерта практически все участники проекта выложили в соцсетях отзывы о том, что это был лучший концерт, благодарили зрителей за теплый прием.