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Первую в мире сеть 5G запустили в США

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  • 25.02.2017, 9:34
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В США в первой половине 2017 года для жителей 11 городов запустят в тестовом режиме сеть поколения 5G.

Пользователи смогут работать в интернете на скорости до 10 гигабит в секунду.

По словам специалистов, связь 5G позволяет подключать ко всемирной паутине до 100 млрд мобильных устройств, а скорость передачи данных может в 100 раз превосходить связь предыдущего поколения. Предполагается, что в 2020 году сеть 5G будет доступна для всех пользователей, пишет sb.by.

В Китае также активно начали тестировать связь пятого поколения. Тогда говорили, что максимальная скорость в сетях 5G может составить 12 гигабит в секунду.

В России связь 5G хотят испытать во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. В Беларуси технологию 5G начнут развивать уже в нынешнем году.


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