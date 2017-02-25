С 1 марта виза в Египет будет стоить 60 долларов 15 25.02.2017, 9:37

Власти страны повышает стоимость въездных виз в 2,5 раза.

Теперь иностранные туристы будут платить вместо 25 долларов 60 (однократная), многократная обойдется в 70 долларов.

Пограничные пункты страны - аэропорты, морские порты и наземные погранпереходы — уже получили уведомления о повышении сбора. Платить больше придется и тем, кто покупает визу на границе, так и тем, кто заранее оформляет документы через консульскую службу.

Как сообщает ТАСС, власти Египта планировали повысить стоимость визы с 25 долларов до 100 долларов.

Напомним, что 2014 году египетский визовый сбор был увеличен с 15 долларов до 25 долларов.