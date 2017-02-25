Смоленская катастрофа: Британская лаборатория поможет прокуратуре Польши 1 25.02.2017, 10:36

Фото: EPA/UPG

Лаборатория проведет анализ образцов материалов, взятых с польского президентского самолета ТУ-154М.

Государственная прокуратура Польши наладила сотрудничество с британской лабораторией Forensic Explosives Laboratory (FEL), исследующей взрывчатые вещества, в рамках расследования причин Смоленской катастрофы. По просьбе польской стороны лаборатория проведет анализ образцов материалов, взятых с польского президентского самолета ТУ-154М, который разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском, передает «Польское радио».

По договору предусматривается, что будет выполнен анализ следов взрывчатых веществ, которые были обнаружены во время забора образцов материалов на месте катастрофы.

Польская Государственная прокуратура сообщила, что Forensic Explosives Laboratory не будет давать оценку или высказывать мнения о причинах авиакатастрофы. Она лишь выполнит анализ. В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что работа лаборатории, с которой считаются во всем мире, будет носить характер научной поддержки.