СБУ разоблачила механизм финансирования террористов «ЛНР» властями РФ 9 25.02.2017, 11:45

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Для этого в России был создан карманный "Фонд поддержки международных гуманитарных проектов".

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили механизм финансирования террористической организации "ЛНР" правительством России.

Как сообщает пресс-служба СБУ, бюджет "ЛНР" на первый квартал 2017 года предусматривает поступление более 11 млрд рублей. Главари террористов способны собрать лишь 2 млрд. Остальная сумма запланирована в виде финансовой помощи от правительства РФ. Проект бюджета т. н. "народный совет "ЛНР" согласовывал с профильными российскими министерствами.

Для сокрытия российского финансирования "ЛНР" и избежания дополнительных экономических санкций в РФ был создан карманный "Фонд поддержки международных гуманитарных проектов" (президент - гражданин России Владимир Игоревич Пашков). Учредителем Фонда, зарегистрированного в конце 2015 года, является московский "Международный расчетный банк".

Сотрудники СБУ выяснили, что Фонд через счета российской некоммерческой организации "Центр международных расчетов" направляет деньги непосредственно в "государственный банк "ЛНР". Спонсоры террористов покрывают из этих поступлений отрицательное сальдо бюджета.

В частности, "народная милиция ЛНР" получила более 820 млн рублей, "МГБ ЛНР" - почти 100 млн рублей.

Значительные средства идут на финансирование пропагандистской работы среди населения для дискредитации Украины. Бюджет пропагандистов "ЛНР" составляет почти 30 миллионов рублей.