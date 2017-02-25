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Постпред США при ООН назвала Россию «нянькой сирийского режима»

  • 25.02.2017, 12:35
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Никки Хейли

Постпред США при ООН Никки Хейли в пятницу, 24 февраля, подвергла острой критике Москву.

РФ намерена наложить вето на проект резолюции, предусматривающий санкции в отношении официального Дамаска за атаки с применением химического оружия, сообщает Немецкая волна.

«Это смешно. Как долго Россия планирует служить нянькой сирийскому режиму и придумывать отговорки?» — заявила она.

Ранее заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Питер Уилсон сообщил журналистам, что США, Франция и Великобритания «очень тесно работали» над текстом соответствующей резолюции и хотят вынести ее на голосование «в ближайшие дни».

В ответ заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков предупредил, что Москва наложит вето на проект документа. Сафронков, в частности, высказал мнение, что расследование обстоятельств применения правительственными войсками химоружия в Сирии — необъективно и не является независимым.

На заседании Совбеза ООН в августе 2016 года российская сторона уже заявляла о своих сомнениях в истинности выводов следственной комиссии всемирной организации, подтвердившей факты применения в Сирии химоружия режимом Асада.


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