В Минске два автомобиля переехали лежащего на дороге мужчину 10 25.02.2017, 13:08

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ЧП произошло сегодня ночью на проспекте Пушкина.

В Минске два автомобиля переехали лежащего на дороге мужчину, сообщил корреспонденту БелТА командир взвода ДПС ОГАИ Фрунзенского РУВД столицы Игорь Марат.

"25 февраля примерно в 1.30 в районе пр. Пушкина, 36 был совершен наезд на пешехода, который лежал в четвертой полосе на регулируемом пешеходном переходе. Два автомобиля один за другим двигались по этой полосе со стороны ул. Притыцкого в направлении ул. Матусевича", - сказал Игорь Марат.

Первым на лежащего человека наехал автомобиль "Рено", затем ехавший сзади "Фольксваген Транспортер".

От полученных телесных повреждений молодой человек 1994 года рождения (житель Московской области) скончался на месте.