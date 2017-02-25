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Хит интернета: Медведица заставила детеныша перейти реку

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  • 25.02.2017, 13:13
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Колумбийское правительственное агентство по охране природы опубликовало видео с непослушным медвежонком и его мамой.

На видеозаписи очковая медведица пытается перевести испуганного детеныша через небольшую реку. Медвежонок сопротивляется и сбегает, но мать берет его за шкирку и затаскивает в воду, передает РИА Новости.

Очковые медведи входят в красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП). Сейчас в мире проживают около двадцати тысяч особей.

Запись была приурочена к международному дню защиты медведей, отмечает Daily Mail.


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