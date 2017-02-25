Взрыв на сахарном заводе в Скиделе 10 25.02.2017, 13:16

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия на Скидельском сахарном комбинате.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте Следственного комитета.

"25 февраля около 1 часа ночи в Гродненский районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о вспышке пылевоздушной смеси без последующего горения в ОАО "Скидельский сахарный комбинат" в Скиделе, в результате чего пострадали пятеро работников предприятия", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, около 1:30 в упаковочном цеху предприятия произошла вспышка пылевоздушной смеси без последующего горения. На место происшествия выбыли следственно-оперативные группы центрального аппарата Следственного комитета под руководством первого заместителя председателя Алексея Волкова, УСК по Гродненской области под руководством начальника Иосифа Леонко, сотрудники МЧС, управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области.

В ходе осмотра места происшествия, проведенного с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории Следственного комитета, установлено, что вспышка произошла в галерее, соединяющей цех упаковки и фасовки сахара и лифтовую башню.

В результате пять женщин, работниц предприятия 1962-1974 годов рождения, с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы в реанимационное отделение.

Частично деформированы стены цеха, повреждены окна и дверные проемы. Технологический процесс цеха упаковки и фасовки приостановлен. На предприятии он не нарушен.

В целях установления обстоятельств допрашиваются руководители и работники предприятия, изъята документация по охране труда и технике безопасности, технологическая документация по цеху упаковки и фасовки сахара.

Назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении пострадавших работниц, планируется проведение ряда иных экспертных исследований. Устанавливается размер причиненного предприятию ущерба.