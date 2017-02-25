Ни один из пяти белорусов не пробился в финал этапа в Раубичах

Ни один из пяти белорусов не пробился в финал этапа в Раубичах1
- 25.02.2017, 14:13
Для попадания в раунд сильнейших необходимо было занимать место не ниже 12-го.
Ни один из пяти участвовавших белорусов не прошел квалификацию домашнего этапа Кубка мира по фристайлу в Раубичах.
Кубок мира
Раубичи, Беларусь
Акробатика
Квалификация
Мужчины
1. Ци Гуанпу (Китай) – 121,72 2. Ханг Жоу (Китай) – 120,36 3. Оливер Рочон (Канада) – 117,70...
13. Павел Дик (Беларусь) – 89,18...
16. Максим Густик (Беларусь) – 85,40...
19. Станислав Гладченко (Беларусь) – 84,24...
23. Илья Горелик (Беларусь) – 77,49...
28. Дмитрий Мазуркевич (Беларусь) – 70,50