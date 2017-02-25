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Ни один из пяти белорусов не пробился в финал этапа в Раубичах

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  • 25.02.2017, 14:13

Для попадания в раунд сильнейших необходимо было занимать место не ниже 12-го.

Ни один из пяти участвовавших белорусов не прошел квалификацию домашнего этапа Кубка мира по фристайлу в Раубичах.

Кубок мира

Раубичи, Беларусь

Акробатика

Квалификация

Мужчины

1. Ци Гуанпу (Китай) – 121,72 2. Ханг Жоу (Китай) – 120,36 3. Оливер Рочон (Канада) – 117,70... 

13. Павел Дик (Беларусь) – 89,18... 

16. Максим Густик (Беларусь) – 85,40... 

19. Станислав Гладченко (Беларусь) – 84,24... 

23. Илья Горелик (Беларусь) – 77,49... 

28. Дмитрий Мазуркевич (Беларусь) – 70,50


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