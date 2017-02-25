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Еще пятеро сербских националистов признались в подготовке переворота в Черногории

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  • 25.02.2017, 14:15

Пятеро подозреваемых в подготовке госпереворота во время парламентских выборов в Черногории подписали соглашение со спецпрокуратурой о признании вины.

Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на национальное Радио и телевидение RTCG.

Прокуратура республики ранее называла кураторами подготовки переворота и убийства премьера двух россиян - сотрудников спецслужб.

"Соглашение подписали Никола Джурич, Синиша Четкович, Александар Чурович, Деян Станоевич и Милан Душич. В КПЗ остались пять человек", - информирует телеканал. Уточняется, что обвиняемые приговорены к пяти месяцам лишения свободы. Ранее, 16 февраля, Верховный суд Черногории утвердил соглашение о признании вины между cпецпрокуратурой и тремя обвиняемыми в подготовке попытки путча.

Черногорские СМИ сообщали, что большинство из 20 задержанных по подозрению в подготовке вооруженного переворота на прошедших в Черногории 16 октября 2016 года парламентских выборах признали свою вину, за исключением бывшего командира жандармерии Сербии Братислава "Бато" Дикича.

По версии спецпрокуратуры, инициаторами насильственного переворота в Черногории были россияне Эдуард Широков и Владимир Попов. Они, как считает следствие, заплатили сербскому националисту Александру Синджеличу, который сейчас имеет статус сотрудничающего свидетеля обвинения, 200 тысяч евро за то, чтобы он собрал группу во главе с бывшим командиром сербской жандармерии Дикичем. Следователи утверждают, что группа планировала во время оглашения результатов выборов, используя оружие, напасть на собравшихся перед зданием парламента граждан и полицейских, захватить помещения Скупщины с целью "провозгласить победу одной из политических партий", а также "нейтрализовать премьер-министра Черногории".


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