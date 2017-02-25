NASA организовало «прогулку» по похожей на Землю планете 2 25.02.2017, 14:22

Источник: NASA

Уникальный 3D-тур можно пройти по недавно открытой планете, которая похожа на Землю.

Речь идет о панораме поверхности недавно обнаруженной планеты 1d, соответствующую видеозапись NASA разместило на своем YouTube-канале.

«Изображение разработали, исходя из последних научных данных об этой системе (TRAPPIST-1d), на нем можно увидеть открытые соседние планеты как яркие точки света в темном небе», — говорится в описании к видео.