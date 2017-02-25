В Польше отдают дань памяти «несломленным солдатам» 25.02.2017, 18:40

Фото: PAP

Поляки почитают память борцов антикоммунистического подполья в 1944-1956 годов.

По всей Польше отдают дань памяти «несломленным» или «проклятым солдатам» – борцам антикоммунистического подполья в 1944-1956 гг. Национальный день памяти «несломленных солдат» будут отмечать 1 марта, но мероприятия, приуроченные этому празднику, уже проходят в разных городах Польши, передает «Радио Польша».

Государственный праздник в честь «героев антикоммунистического подполья, которые в защиту независимости Польского государства, борясь за право на самоопределение и осуществление демократических устремлений польского народа, с оружием в руках, а также другими способами, противостояли советской агрессии и навязанному силой коммунистическому режиму» был установлен парламентом в 2011 году.

1 марта в Варшаве пройдут памятные мероприятия на территории бывшей тюрьмы коммунистической службы безопасности в районе Мокотув, а также при Могиле неизвестного солдата. Уже в воскресенье, 26 февраля, в 230 городах Польши пройдет многотысячный «Парад памяти несломленных солдат».