В США назвали самые надежные автомобили
- 25.02.2017, 19:18
В ходе исследования были опрошены 35 тысяч владельцев автомобилей.
Обнародован рейтинг надежности автомобилей, составленный авторитетной компанией J.D. Power. По мнению экспертов компании, лидерами являются автомобили бренда Lexus, сообщает korrespondent.net.
Сообщается, что в основе рейтинга - результаты исследования Vehicle Dependability Study (VDS) за 2017 год, в ходе которого были опрошены 35 тысяч американских владельцев автомобилей.
На втором месте оказался Porsche, а замкнул тройку лидеров автомобиль Toyota.
В ТОП-10 были включены Buick, Mercedes-Benz, Hyundai, BMW, Chevrolet, а также Honda и Jaguar.
J.D. Power - американская компания, которая предоставляет глобальный маркетингово-информационный сервис.