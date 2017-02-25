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В США назвали самые надежные автомобили

  • 25.02.2017, 19:18
Фото: autowp.ru

В ходе исследования были опрошены 35 тысяч владельцев автомобилей.

Обнародован рейтинг надежности автомобилей, составленный авторитетной компанией J.D. Power. По мнению экспертов компании, лидерами являются автомобили бренда Lexus, сообщает korrespondent.net.

Сообщается, что в основе рейтинга - результаты исследования Vehicle Dependability Study (VDS) за 2017 год, в ходе которого были опрошены 35 тысяч американских владельцев автомобилей.

На втором месте оказался Porsche, а замкнул тройку лидеров автомобиль Toyota.

В ТОП-10 были включены Buick, Mercedes-Benz, Hyundai, BMW, Chevrolet, а также Honda и Jaguar.

J.D. Power - американская компания, которая предоставляет глобальный маркетингово-информационный сервис.


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