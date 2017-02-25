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Порошенко утвердил доктрину по борьбе с информационным влиянием РФ

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  • 25.02.2017, 20:57
Петр Порошенко

Документ, подписанный президентом Украины определяет национальные интересы страны в информационной сфере.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности, одна из основных целей которой - противодействие «разрушительному информационному влиянию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны», передает русская служба BBC.

Указ Порошенко, которым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О Доктрине информационной безопасности Украины».

«Необходимость принятия доктрины информационной безопасности Украины обусловлена возникновением актуальных угроз национальной безопасности в информационной сфере, а также необходимостью определения инновационных подходов к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях глобализации и свободного обращения информации», - говорится в сообщении президентской пресс-службы.

Согласно тексту доктрины, она призвана обеспечить «защиту украинского общества от агрессивного воздействия деструктивной пропаганды, прежде всего со стороны Российской Федерации».

При этом на министерство информационной политики Украины возлагаются организация и обеспечение мониторинга средств массовой информации и общедоступных ресурсов украинского сегмента сети интернет с целью выявления информации, распространение которой запрещено на Украине.

Документ, сообщает пресс-служба украинского президента, вступает в силу со дня опубликования.

За последние три года на Украине были запрещены многие российские СМИ и вещание ряда телеканалов.

Кроме этого, в страну запрещен въезд многим российским журналистам, политикам и деятелям культуры.

Украинские власти обвиняют Россию в оказании военной помощи сторонникам самопровозглашенных «народных республик» Донбасса и в прямом участии в вооруженном конфликте на востоке Украины. Москва последовательно отрицает эти обвинения.

В декабре прошлого года российский президент Владимир Путин подписал новую доктрину информационной безопасности России, которая говорит, в частности, о противостоянии «информационно-психологическому воздействию» из-за рубежа.

В новой доктрине написано, что государство намерено бороться с «информационным воздействием, направленным на размывание традиционных российских нравственно-духовных ценностей».


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