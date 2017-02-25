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В Южной Корее прошли многотысячные акции в поддержку и против президента

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  • 25.02.2017, 21:15
Фото: Reuters

Противники и сторонники главы государства вывели на улицы примерно по 100 тысяч человек.

Десятки тысяч человек в Сеуле в субботу, 25 февраля, вышли на акции как в поддержку, так и против президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которой угрожает импичмент, сообщает DW.

Противники президента провели три демонстрации - к зданию правительства, к конституционному суду и по улице, на которой расположены штаб-квартиры корейских концернов. "Арестуйте и других топ-менеджеров", - выкрикивали демонстранты.

Ранее 17 февраля суд в Сеуле выдал ордер на арест фактического главы Samsung Group, вице-председателя концерна Ли Чжэ Ёна по делу о коррупции в окружении президента Пак Кын Хе. Следствие подозревает его во взяточничестве, растрате и даче ложных показаний на фоне расследования коррупционного скандала вокруг отстраненной от власти президента страны.

Сторонники президента также провели акцию в центре столицы с призывом к конституционному суду аннулировать декабрьское решение парламента об импичменте Пак Кын Хе. Президента обвиняют в том, что ее подруга Чхве Сун Силь использовала дружеские связи с ней и принуждала южнокорейские компании к многомиллионным пожертвованиям якобы в пользу благотворительных организаций. Ей также вменяется в вину оказание влияния на работу правительства.

Противники президента сообщили о миллионе участников акций протеста, сторонники заявили, что их было три миллиона. Данных от полиции нет. Агентство AFP утверждает, что с каждой стороны на улицы вышло примерно по 100 тысяч человек.


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