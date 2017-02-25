Полоцкий видеоблогер: Я хочу расшевелить народ 25.02.2017, 22:40

Фото: РБК

Белорусы должны отстаивать свои права и бороться против скандального декрета.

«Государство решило забрать у меня последние деньги»

Житель Полоцка Сергей Коноплев говорит, что вдохновился примером гомельчанина Максима Филипповича, который решительно выступил против декрета о «социальном иждивенчестве»:

«Одна волна недовольства - это хорошо, а две - еще лучше. Тем более, мы живем на разных краях республики ... Если кратко, то официально я безработный. Живу на 30 рублей в месяц. Да, денег мало, но я их зарабатываю и с этого плачу государству налоги. Многие скажут, что жить на 30 рублей в месяц невозможно, но я так живу уже около трех лет. Я – «тунеядцев»? У меня тяжелая жизненная ситуация? Кто-то скажет «да», а я скажу «нет». Это мой выбор. Я никогда никого не напрягал и помощи не просил. Но сейчас государство решило забрать у меня последние деньги», - рассказал в интервью «Свабодзе» Сергей Коноплев.

Сергей Коноплев не всю жизнь был «тунеядцем»: рабочий опыт у него достаточно богатый. А почему сейчас остался без работы, он объясняет так: «Не хочу «быть скотом», извините за слово. Я много работал в России, работал дизайнером. Пришлось работать и на «Мосфильме», и в издательстве, которое выпускает популярные журналы. И я видел, как работают люди, и как к ним относится руководства. Как оно должно относиться, когда люди работают хорошо! В 2008-м году я решил вернулся в Беларусь. Пытался и здесь устроиться, но приходилось постоянно получать «плевки в лицо», извиняюсь! Такое свинское отношение, что хуже не придумать. Даже описать трудно. Ты для начальства - никто! Причем что в государственной «конторе», что у «частника». Хотят - в колхоз тебя направят, хотят - зарплата «обрежут». И противостоять ты не можешь никак.

Однажды я пришел устраиваться по направлению из центра занятости. В то время на ту вакансию была объявлена зарплата размером в 1,5 миллиона. Я отработал полтора месяца, а заплатили мне 600 тысяч. Спасибо за такую зарплату! По тем временам это было настолько мало, что не хватало ни на что. Помню, я шел по территории предприятия, нес какую-то деталь, а у меня голова кружилась от голода...»

«Главной темой должен быть был быть не декрет № 3. В нашей стране и без него хватает проблем и тем для с видеороликов».

Сергей Коноплев говорит, что мысль сделать собственный канал была уже давно:

«Правда, главной темой должен был быть не декрет № 3. В нашей стране хватает проблем и тем для создания видеороликов. Это и наши «хваленые» дороги, и посылки из Китая, и благоустройство улиц, и налог на сбор грибов и ягод. Тем много, но тут пришло «письмо счастья», и все остальные темы тут же поблекли. В «письме счастья» указана сумма 360 рублей. Однако, исходя из того, что я оплачивал налоги, итоговая цифра - 322 рубля с копейками. Получается, налоговики сами подтверждают, что я участвую в финансировании государственных расходов. Так, не очень активно - всего 37 рублей налога, но я заплатил! И у меня встречный вопрос к государству: какие услуги она мне дала? Образование? Нет! Охрану? Нет! Нормальные дороги? Нет. Список могу продолжать ... Я только удивляюсь людям, которые говорят: «Меня декрет не касается, потому что я работаю». Как можно так судить?

Они же сегодня работают, а завтра - не! Их в любой момент могут уволить, потому что они - марионетки. Их за различные веревочки дергают, а они не могут ничего сказать в ответ. Ведь бояться - сокращений, начальста... Или такая ситуация: муж работает официально, платит налоги, а жена - домохозяйка. Согласно декрету она «тунеядец». Муж молча платят за нее налог и рассуждает: «А что я могу сделать? Лучше молча заплатить. Ведь, если начнешь «брыкаться», то вылетишь с работы, отберут визу, так далее»... Такая у людей позиция: А что я могу сделать» ... И ничего не делают».

«Я хочу расшевелить людей, чтобы они начали отстаивать свои права»

Свой канал на youtube.com, созданный менее недели назад, Сергей Коноплев назвал «Real life in Belarus». В презентационном ролике он продекларировал свою цель: говорить правду о том, что в стране не все так хорошо, как показывают по телевизору.

В своих видеороликах Сергей Коноплев повествует о том, как ходил в налоговую инспекцию,

как безрезультатно искал «своего» «депутата».

А что касается декрета, то этой теме автор посвятил несколько видеороликов. Один из них называется «Полоцк, хватит спать! Нет - декрету № 3»

По мнению Сергея Коноплева, этот декрет стал объединяющей силой, способной расшевелить страну:

«Я не принадлежу ни к одной из политических партий. Сейчас народ объединился против этого декрета. И это очень важно: чтобы люди не засыпали, а осознавали свои права. Я хочу расшевелить людей, чтобы они начали отстаивать свои права. Если только сидеть по кухнях и жаловаться, ничего не будет. Надо действовать! «

Кстати, сам себя Сергей Коноплев называет себя не видеоблогером, а «человеком, который просто говорит» - в отличие от тех, кто молчит. И его средства для обращений к «молчаливых» соотечественников самые простые - старый видеорегистратор вместо камеры, «студия» в помещении мастерской, где «задником» на стене стал найденный в сарайчике сверток синей бумаги, с такой раньше делали обложки для тетрадей ...

«Я никого не оскорбляю, никого грязью не поливаю, - говорит Коноплев. - Просто высказываю свое мнение. Все уже устали слушать про зарплату размером 500 долларов. И аргументы руководства, что нужно повышать эффективность производства. Что здесь повышать? Народ подобен загнанному коню, которого более гуманно застрелить, чем заставлять истощаться за 500 «баксов».