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Диетологи назвали самый полезный фрукт

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  • 25.02.2017, 22:04

Эксперты изучили свойства 30 разных фруктов и овощей.

Стоит прислушаться к диетологам из Техаса, которые изучили свойства 30 разных фруктов и овощей и пришли к выводу, что самый полезный из них – киви, пишет сайт mixnews.lv.

В 1 киви содержится: суточная доза витамина С - 75 мг, 0,3 г жира, 11 г углеводов, 1 г белка, 2,6 г клетчатки, 4 мг натрия и полностью отсутствует холестерин. И все это всего в 46 калориях.

Второе место среди «самых полезных фруктов и овощей» занял ячмень. Он способствует снижению количества жиров в организме.

Не менее полезной является и клюква. В ней содержится очень много флавоноидов, которые защищают организм от инфекций и онкологических заболеваний.


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