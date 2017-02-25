«Живем вчетвером на мои $350» 25.02.2017, 22:34

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Как справляются минчанки, которые одни содержат всю семью.

У Марии (имя изменено) трое детей: 7-летние мальчики-двойняшки и 10-летняя девочка. Больше года она содержит семью одна – муж потерял работу водителя из-за того, что был за рулем в нетрезвом виде. Трудоустроиться пока не получается. Теперь Мария на зарплату учителя начальных классов содержит всю семью.

– Живем на мою зарплату – это около 700 руб. При желании учитель может зарабатывать хорошие деньги, если работать, – рассказывает Мария citydog.by. – Беру на себя все: факультативы, организацию мероприятий для детей и т.д. Но все равно содержать семью сложно.

Мальчишки любят покушать. Благо как многодетная семья в столовой питаемся бесплатно. Они не привередливые, кушают все. Изредка покупаю конфеты, чаще что-то сладкое делаю сама. Фрукты очень дорогие, поэтому слежу за акциями в магазинах. Продукты стараюсь покупать натуральные: свиные разрубы, целые курицы.

Моя мама по возможности помогает. Родители мужа изредка: раз в год приезжают с подарками. Да они и не обязаны нам помогать. Им тоже хочется пожить когда-то для себя.

Вещи приходиться покупать на вырост и подшивать. У нас в доме очень много многодетных семей. Помогаем друг другу как можем: передаем детские вещи от одной семьи к другой.

Люблю стоковые магазины – одежда оттуда долго носится. Слежу за скидками, потому что девочка моя уже хочет приодеться красиво.

– С жильем повезло в свое время, – улыбается Мария. – Стали на льготную очередь и построили квартиру. Кредит, который гасим за жилье сейчас, – это небольшая сумма в месяц. За коммуналку платим по обычному тарифу, но пользуемся всем в режиме строгой экономии.

Дети научены воду попусту не лить, и свет без необходимости не включать. Вот только с отоплением не сэкономишь. На батареях стоят регуляторы, но так как живем мы на первом этаже, все время холодно.

Страшнее смерти для меня, когда дети заболевают. Лекарства дорогие, а больничный я взять не могу, потому что у меня муж официально безработный. С детьми его не оставишь. Ну как он за ними будет присматривать? Никак. Поэтому всячески оберегаю их от болезни. Дети занимаются спортом.

И тут еще одна проблема: все кружки платные. Выбираю секции подешевле или ищу бесплатные.

Больше всего сердце болит, когда детям что-то хочется. Стараюсь с ними в магазин не ходить, чтобы меньше на глаза попадалось то, что я не могу им купить.

В школе у всех детей с собой большие телефоны сенсорные, и один перед одним хвастаются. Карманных денег им дают больше. Пытаюсь все им объяснять, что есть дети, которые и одеты хуже, и у некоторых нет даже того, что у них есть. Но все равно всегда стараюсь по возможно исполнять их желания.

Научилась экономить на всем. Если жизнь прижмет, можно и косметику подешевле или без нее.

Я оптимистка по жизни. Если есть руки и ноги, всегда можно заработать, было бы желание. Знаете, бывает и похуже. День пережит, и слава богу.

Евгения: Как содержать двоих детей и мужа на 600 рублей

Евгения обеспечивает двоих детей и супруга одна недавно. У мужа огромный опыт работы, магистерская степень и оконченные курсы разработки мобильных приложений, а работу найти никак не может.

– Последний раз муж работал маркетологом в магазине женской одежды. За три месяца с ним собирались расплатиться товаром. Конечно, уволился. Теперь целыми днями ищет работу, ходит по собеседованиям, но безрезультатно.

Ему 35 лет, пытался устроиться на руководящую должность – сказали, что слишком молод. Претендовал на должность пониже – сказали, что у него не будет мотивации работать обычным консультантом. Окончил недешевые курсы – говорят, что нет опыта, а где же его взять, если на работу устроиться невозможно.

Муж предлагал бесплатно разработать приложение, чтобы оценили его навыки, но все отказываются.

Я тружусь в сфере кинематографа, поэтому 500-600 рублей мы получаем нерегулярно. Обеспечивать двоих детей нам помогают наши родители. Коммунальные платежи влетают в копеечку. А девочки ходят на плавание, на гимнастику – все это тоже платно. В общей сложности, на образование уходит 100 рублей, на коммуналку – 150.

Но я не унываю и не жалуюсь. Не могу сказать, что мы живем на одном ролтоне или вообще не едим. Но иногда затянуть пояса приходится.