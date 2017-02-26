Избран новый глава Демократической партии США 1 26.02.2017, 8:29

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Том Перес

Новый лидер демократов стал первым руководителем партии латиноамериканского происхождения.

Новым председателем Демократической партии США избран бывший министр труда Том Перес. В ходе голосования в Атланте в субботу, 25 февраля, за 55-летнего адвоката отдали свои голоса 235 членов Национального комитета Демократической партии, что позволило ему опередить конгрессмена от Миннесоты Кита Эллисона, набравшего 200 голосов, сообщает DW.

Во время президентской предвыборной кампании Перес, сторонник классической либеральной партийной линии, активно поддерживал кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Это первый глава Демократической партии латиноамериканского происхождения - его родители уроженцы Доминиканской республики.

Том Перес возглавлял министерство труда во второй администрации Барака Обамы с 2013 года до января 2017-го.

Глава Национального комитета, как правило, играет ключевую роль при выборе стратегии партии и ее реорганизации. Таким образом, Том Перес должен будет вывести демократов из кризиса после тяжелого поражения от республиканцев на прошедших президентских выборах.