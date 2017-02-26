закрыть
26 февраля 2017, воскресенье, 13:03
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Соратник Меркель: Германия должна противостоять РФ с позиции силы

1
  • 26.02.2017, 8:48
  • 10,656
Фото: dw.com

Глава фракции христианских демократов Фолькер Каудер настаивает на увеличении оборонных расходов Германии.

Германия должна увеличивать расходы на оборону до достижения целевого показателя НАТО в 2% от ВВП, в том числе и для того, чтобы иметь возможность вместе с союзниками по альянсу противостоять России с позиции силы. Об этом заявил председатель фракции христианских демократов в Бундестаге Фолькер Каудер в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke, сообщает DW.

"К сожалению, Россия при президенте Путине пытается каждый день дестабилизировать Европу. Ей нужно противостоять с позиции силы, однако чтобы это не означало возвращение к "холодной войне", - сказал Каудер. Он отметил, что увеличение оборонных расходов Германией не является реакцией на требование Дональда Трампа, а вытекает из обязательств, взятых на себя страной, как и всеми другими партнерами по НАТО, в 2014 году.

Каудер указал, что требования к Бундесверe растут и из-за угрозы терроризма, а увеличение расходов на оборону будет означать возможность предоставить в распоряжение солдат лучшее вооружение.

Ранее в Германии по опросам впервые с октября 2006 года социал-демократы обогнали своих конкурентов из блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.


Мнение

Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию