Шендерович: Путин во главе РФ был для Немцова личным оскорблением 4 26.02.2017, 9:16

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В политике Борису Немцову ничего не нужно было для себя.

Об этом в «Фейсбуке» написал известный российский журналист и писатель Виктор Шендерович.

«Он был уникален, конечно. Беда, случившаяся с Россией, была его личной травмой. Путин во главе России был для него личным оскорблением. В политике ему ничего не нужно было для себя. Мы его недооценивали: Боря и Боря... Кругом сплошные отцы русской демократии; былые товарищи по СПС ссучились или скукожились, а он выходил, во имя достоинства, навстречу ОМОНу, а ему все поминали те белые штаны... Несерьезный человек. Веселый, честный и отважный. В отличие от его убийц и тех, кто этих убийц крышует, - эти-то все серьезны и расчетливы...

Очень хочется дожить до суда над ними. И очень его не хватает. Его великолепного легкомыслия и отваги. Его улыбки.

А мост этот - будет носить его имя, конечно.

«Правда почему-то потом торжествует.

Почему-то торжествует.

Почему-то потом...»

В воскресенье в городах России пройдут акции в память об оппозиционном политике Борисе Немцове, убитом два года назад в центре Москвы. Марш памяти Немцова согласован с властями российской столицы. Ожидается, что в нем будут участвовать около 30 тысяч человек, сообщает «Радио Свобода».

Подобные мероприятия запланированы еще в нескольких российских городах. В Кирове активисты намерены провести пикет у стен администрации города. Власти Нижнего Новгорода акцию памяти согласовали, но попросили организаторов самостоятельно купить металлические ограждения. В Томске разрешили провести пикет, но перенесли его на 28 февраля. На воскресенье там уже было запланировано мероприятие прокремлевского «Национально-освободительного движения». Мэрия Архангельска акцию памяти Немцова запретила.

Немцов был убит на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля 27 февраля 2015 года. По версии следствия, убийство политика было заказным. Судебный процесс по этому делу продолжается. В годовщину его смерти во многих городах России проходят мероприятия, посвященные памяти оппозиционера. Зачастую городские власти отказывают организаторам в согласовании акций или предлагают другое место и время.