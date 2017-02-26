Шуневич: Преступность милиции серьезно беспокоит 47 26.02.2017, 9:59

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Фото: belgazeta.by

Министр заявил о курсе на «самоочищение».

«Сейчас внутренняя, если хотите, религия МВД — наведение порядка в собственных рядах. По–настоящему. Не фрагментарно, эпизодически, а на системной основе, с учетом угрозы, которую таит в себе преступность в погонах, и последствий, наступающих от сокрытия таких случаев или непрофессионального реагирования на них», -- заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич в интервью «СБ. Беларусь сегодня».

По словам Шуневича, статистика преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел, «пока серьезно беспокоит все руководство МВД». «Радует лишь тот факт, что мы не одиноки в борьбе за чистоту рядов: активно помогают в первую очередь Следственный комитет и Комитет государственной безопасности. Руководство страны знает о нашем курсе на самоочищение и, естественно, одобряет его», -- отметил Шуневич.

На вопрос, какой подход применяет МВД для исправления ситуации, глава МВД ответил: «С точки зрения собственной безопасности сегодня культивируются три подхода, три критерия оценки любого сотрудника. Первое — насколько законны его действия. Второе — насколько они профессиональны. И третье — насколько они соответствуют статусу офицера с точки зрения внутрикорпоративной этики МВД».

С этой позиции Шуневич прокомментировал действия сотрудника милиции, стрелявшего в минчанина в новогоднюю ночь. «Пока об этом можно говорить, основываясь лишь на тех знаниях о фактических обстоятельствах происшедшего, которые у меня сегодня есть. По оценке МВД (подчеркиваю, не Следственного комитета, который ведет расследование), в действиях сотрудника не усматривается нарушений законодательства, наших инструкций и методик... Тут я ставлю многоточие и добавляю: грубых нарушений. Которые могли бы лечь в основу привлечения его к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности», -- сказал министр.

Вместе с тем, по словам Шуневича, в личной беседе с этим сотрудником он посоветовал ему факультативно, за счет личного времени уделить внимание своему физическому развитию и психологической готовности к экстренным ситуациям. «То есть заняться именно тем, чего ему не хватило в тот момент, когда он попал в сложные стрессовые обстоятельства, заведомо грозящие негативными последствиями. И он эти последствия не смог минимизировать»,-- закончил Шуневич.