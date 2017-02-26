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Линкявичюс: США будут укреплять стратегические связи с Литвой

  • 26.02.2017, 11:35
Линас Линкявичюс

Для Америки Литва очень важна в деле укрепления безопасности в Европе и за ее пределами.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс находится с официальным визитом в Вашингтоне. Он сказал, что получил ясную весть о том, что США будут последовательно оказывать помощь Литве и укреплять стратегические связи с нашей страной, сообщает delfi.lt.

"Сегодня из госдепартамента, руководства Пентагона и от советника президента мы получили письмо о том, что США в будущем будет последовательно оказывать помощь Литве и укреплять с ней стратегические связи", – цитируются в сообщении слова министра.

Линкявичюс встретился с заместителем госсекретаря США Томом Шенноном, заместителем министра обороны США Робертом Уорком и старшим советником президента по стратегической коммуникации Викторией Коутс.

Согласно сообщению Шеннон передал министру иностранных дел Литвы заверения госсекретаря Рекса Тиллерсона в намерениях и в дальнейшем укреплять двусторонние отношения между странами. Шеннон отметил, что для Америки связи с Литвой очень важны не только в силу исторических моментов, но и из-за общих целей в деле укрепления безопасности в Европе и за ее пределами.

"Запад должен сохранить ясную и последовательную политику в вопросе агрессии России против жителей Украины. Наша твердая и единая позиция особенно важна для безопасности наших стран", - отметил министр. Во время встречи Линкявичюс отметил обязательства Литвы в деле укрепления мощностей национальной обороны и устойчивость перед гибридными угрозами, а также дальнейшую работу в международной коалиции против терроризма и ИГИЛ.


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